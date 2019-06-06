Дизайн здания

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Закрыт10 заявок315 просмотров

Добрый день! Нужна разработка дизайна здания и его дальнейшая визуализация (экстерьер). Центр экстремальных видов спорта со скалодромом 20 м в высоту. площадь здания 1800 кв.м.(основание). Сроки не критичны.

6 лет назад
GeartKHV
Татьяна 
44 года
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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