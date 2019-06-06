Это студенческая работа. Есть уже разработана 3д модель в 3д максе, нужно : 2 фасада (главный, боковой)ПерспективаПример как должно выглядеть и свою разработанную модель прикрепляю. Мне нужно получить точно такое ж изображение как в прикрепленном ...
Дизайн здания
Добрый день! Нужна разработка дизайна здания и его дальнейшая визуализация (экстерьер). Центр экстремальных видов спорта со скалодромом 20 м в высоту. площадь здания 1800 кв.м.(основание). Сроки не критичны.
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