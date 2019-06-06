Проект НВФ

Здравствуйте,намечается небольшой проект,поэтому нужны толковые и люди которые в этом все "варятся" а не просто "где-то видел,сделаю по примеру".

В общем есть грубо говоря "коробка",размеров и высот пока нет,будем замерять,по объему примерно +-1000 м.кв.

Нужно к этой коробке сделать проект т.е. нужны планы,фасады,разрезы с раскладкой системы(кронштейны,стойки,ригеля-если будут нужны-какая система пока неизвестно),с раскладкой облицовочного материала(возможно композит).Нужны будут детально проработанные узлы.

Ко всему этому нужно посчитать соответственно спецификацию т.е. кол-во элементов каркаса,крепежа,облицовочного материала

Это все нужно сделать чем быстрее тем лучше

И еще одно,если есть возможность приехать на объект посмотреть и потрогать все это,было бы отлично(для вас думаю тоже бы не помешало)объект находится в Киевской обл.

Если какие вопросы-пишите

Заранее спасибо