Проект НВФ

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Закрыт1 заявка234 просмотра

Здравствуйте,намечается небольшой проект,поэтому нужны толковые и люди которые в этом все "варятся" а не просто "где-то видел,сделаю по примеру".

В общем есть грубо говоря "коробка",размеров и высот пока нет,будем замерять,по объему  примерно +-1000 м.кв.

Нужно к этой коробке сделать проект т.е. нужны планы,фасады,разрезы с раскладкой системы(кронштейны,стойки,ригеля-если будут нужны-какая система пока неизвестно),с раскладкой облицовочного материала(возможно композит).Нужны будут детально проработанные узлы.

Ко всему этому нужно посчитать соответственно спецификацию т.е. кол-во  элементов каркаса,крепежа,облицовочного материала

Это все нужно сделать чем быстрее тем лучше

И еще одно,если есть возможность приехать на объект посмотреть и потрогать все это,было бы отлично(для вас думаю тоже бы не помешало)объект находится в Киевской обл.

Если какие вопросы-пишите

Заранее спасибо

6 лет назад
CADering
31 год
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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