Статьи, исследования, расчёт на прочность и проектирование, курсовые

Собственные работы и статьи - расчёт на прочность (классический подход, МКЭ), проектирование.

Выполню работы по статистике, экономике и корпусной лингвистике. Большой опыт и успешные защиты.

Примеры части моих работ:

задача по ТвИМС

Используем гипергеометрическое распределение.

Совокупность объектов N = 9

Число объектов в выборке М1 = 6 - Nestle; М2 =3 – Kraft Food. n (число образцов, соответствующихстандарту качества) = 4

а) по формуле гипергеометрических вероятностей находим знаменатель:

= = 126

1) Если продукции Nestle нет среди отобранных проб:

x=x0=0 тогда *= 1*6!/1!4! = 30; ; p0= 0.238

2) 1 проба соответствует x=x1=1 : p1=0.484

3) x=x2=2 : p2=0.1405

4) x=x3=3 : p3=0.008791

5) x=x4=4 : p4=0.008791

Ряд распределения:

[table]

График распределения:

б) находим математическоеожидание и дисперсию:

n= 6/9*4= 2,6 – математическое ожидание

n = 2,6*0.55*0.375=0.53625 - дисперсия

в)функция распределения вероятностей

статья

...1.2 Сравнение полученных данных.

Из данных таблицы видно, что максимальный процент аспирантов - в Греции, Италии, Болгарии, Бразилии. Минимальное значение

в Гане, Уругвае и Индонезии.

Таким образом, в Европе традиционно более развит институт аспирантуры, далее следуют страны Латинской Америки, Ближнего

Востока и Азии. При этом повсеместно,кроме нескольких европейских стран, наблюдается тенденция к снижению числа

аспирантов.

Результаты предварительного исследования могутбыть представлены в виде диаграмм.

Рис. 1. Пример представления результатов.

2.Ресурсы и рейтинги для определения 20 наиболее приоритетных направлений

подготовки аспирантов.

Достаточно исчерпывающие данные о наиболеепопулярных направлениях можно найти в [9]. Согласно [9] наиболее популярными в 2015 г.направлениями аспирантуры (post-graduate) оставались Бизнес, администрирование и право,инженерные науки, производство и строительство, журналистика, медицина.

Из диаграммы на стр. 64 Education at a glance 2017, OECD [9] показано, что наиболее популярныминаправлениями аспирантуры в 2015 г. являлись естественные науки, математика и

статистика, инженерные науки, производство и строительство, затем гуманитарные

и социальные науки, здравоохранение, бизнес, администрирование и право.

Указанный источник включает распределениеприоритетных направлений по отдельным странам, так, для Греции он находится по

ссылке: https://.....

В частности термин tertiary для ряда международных организаций включает бакалавров по уровням подготовки,

магистров и аспирантов, в некоторых из рассмотренных стран – только аспирантов.

Наконец в странах Азии и Ближнего Востока термин могут не использовать совсем,

заменяя его более общим higher education.

Воспользовавшись сервисом Grad School hub дополнительно определяем наиболее приоритетные направления high doctoral degrees или post-graduate studies, указанные термины примерно соответствуют программам аспирантуры в России.