Собственные работы и статьи - расчёт на прочность (классический подход, МКЭ), проектирование.
Выполню работы по статистике, экономике и корпусной лингвистике. Большой опыт и успешные защиты.
Примеры части моих работ:
задача по ТвИМС
Используем гипергеометрическое распределение.
Совокупность объектов N = 9
Число объектов в выборке М1 = 6 - Nestle; М2 =3 – Kraft Food. n (число образцов, соответствующихстандарту качества) = 4
а) по формуле гипергеометрических вероятностей находим знаменатель:
= = 126
1) Если продукции Nestle нет среди отобранных проб:
x=x0=0 тогда *= 1*6!/1!4! = 30; ; p0= 0.238
2) 1 проба соответствует x=x1=1 : p1=0.484
3) x=x2=2 : p2=0.1405
4) x=x3=3 : p3=0.008791
5) x=x4=4 : p4=0.008791
Ряд распределения:
[table]
График распределения:
б) находим математическоеожидание и дисперсию:
n= 6/9*4= 2,6 – математическое ожидание
n = 2,6*0.55*0.375=0.53625 - дисперсия
в)функция распределения вероятностей
статья
...1.2 Сравнение полученных данных.
Из данных таблицы видно, что максимальный процент аспирантов - в Греции, Италии, Болгарии, Бразилии. Минимальное значение
в Гане, Уругвае и Индонезии.
Таким образом, в Европе традиционно более развит институт аспирантуры, далее следуют страны Латинской Америки, Ближнего
Востока и Азии. При этом повсеместно,кроме нескольких европейских стран, наблюдается тенденция к снижению числа
аспирантов.
Результаты предварительного исследования могутбыть представлены в виде диаграмм.
Рис. 1. Пример представления результатов.
2.Ресурсы и рейтинги для определения 20 наиболее приоритетных направлений
подготовки аспирантов.
Достаточно исчерпывающие данные о наиболеепопулярных направлениях можно найти в [9]. Согласно [9] наиболее популярными в 2015 г.направлениями аспирантуры (post-graduate) оставались Бизнес, администрирование и право,инженерные науки, производство и строительство, журналистика, медицина.
Из диаграммы на стр. 64 Education at a glance 2017, OECD [9] показано, что наиболее популярныминаправлениями аспирантуры в 2015 г. являлись естественные науки, математика и
статистика, инженерные науки, производство и строительство, затем гуманитарные
и социальные науки, здравоохранение, бизнес, администрирование и право.
Указанный источник включает распределениеприоритетных направлений по отдельным странам, так, для Греции он находится по
ссылке: https://.....
В частности термин tertiary для ряда международных организаций включает бакалавров по уровням подготовки,
магистров и аспирантов, в некоторых из рассмотренных стран – только аспирантов.
Наконец в странах Азии и Ближнего Востока термин могут не использовать совсем,
заменяя его более общим higher education.
Воспользовавшись сервисом Grad School hub дополнительно определяем наиболее приоритетные направления high doctoral degrees или post-graduate studies, указанные термины примерно соответствуют программам аспирантуры в России.
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