Задание на проектирование

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт4 заявки281 просмотр

Добрый день

В ТЗ указан нужный перечень работ. Нужен дом как в файлах.  

В обсуждениях предлагайте свою цену и сроки выполнения этой задачи.

6 лет назад
Drevgrad
Тамара 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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