Задание на проектирование

Это студенческая работа. Есть уже разработана 3д модель в 3д максе, нужно : 2 фасада (главный, боковой)ПерспективаПример как должно выглядеть и свою разработанную модель прикрепляю. Мне нужно получить точно такое ж изображение как в прикрепленном ...