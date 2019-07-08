Нужно сделать расчет статических нагрузок на дом в ЛИРА или SCAD, по примеру, как в этом файле

https://drive.google.com/file/d/0B-2LvekJWTuVRjRwYTlEMVQ0bFFxT0I0VVVpc2R0M1poZjdz/view?usp=sharing

Планы этажей и вся информация по проекту здесь

https://drive.google.com/drive/folders/12ULp9PjcIpK5JQwnJXUSZWYcobHJVf3B?usp=sharing

В ответе укажите оринтировную цену и сроки