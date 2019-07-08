Требуется разработать КМ и КМД на небольшой спортивный зал размером 24,4 м х 23,6 м подробное техническое задание в прикрепление. Особенность в том, что здание должно быть блочно модульным и иметь возможность разобраться и собраться ...
Расчет статических нагрузок на дом в ЛИРА или SCAD
Нужно сделать расчет статических нагрузок на дом в ЛИРА или SCAD, по примеру, как в этом файле
https://drive.google.com/file/d/0B-2LvekJWTuVRjRwYTlEMVQ0bFFxT0I0VVVpc2R0M1poZjdz/view?usp=sharing
Планы этажей и вся информация по проекту здесь
https://drive.google.com/drive/folders/12ULp9PjcIpK5JQwnJXUSZWYcobHJVf3B?usp=sharing
В ответе укажите оринтировную цену и сроки
Заявки фрилансеров
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