Дизайн лендинг-пейдж для товара в CPA

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок222 просмотра

Ищем дизайнера для лендингов товаров типа Зеленый кофе, Ягоды Годжи, Монастырский чай и пр.

Адаптивный дизайн.

После 1 лендинга возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе (~15-20 лендов в месяц).

9 лет назад
edwardlloyd
Елена 
33 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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