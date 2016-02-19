Вкратце о будущем сайте: экономическая игра "золотодобытчик", предполагается что шахты которые имеются у пользователя будут приносить золото. Сайт будет не много насыщен текстом. По типу лендинг. Что требуется: красивые, привлекающие внимания изображения 1) ...
Дизайн лендинг-пейдж для товара в CPA
Ищем дизайнера для лендингов товаров типа Зеленый кофе, Ягоды Годжи, Монастырский чай и пр.
Адаптивный дизайн.
После 1 лендинга возможно продолжение сотрудничества на постоянной основе (~15-20 лендов в месяц).
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