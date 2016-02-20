Добрый день, для детского проекта Дом Чудес (domchudes.com, детские центры и проведение детских праздников) требуется новый дизайн. По ссылке ТЗ, в котором определено 27 шаблонов: https://docs.google.com/document/d/1vqsvPaUj-etjVlsmlc56IPOJSI-lpiwun5Ar06sFCh8/edit?usp=sharing Почему так много шаблонов? Так как, несмотря на ...
Придумать и реализовать дизайн тарифных планов (грузоперевозки)
Необходимо предложить идею и реализовать графическое отображение тарифных планов для сайта услуг по грузоперевозкам и переездам.
Тарифный план представляет собой набор готовых услуг по фиксированной цене.
Тарифные планы делятся на три категории:
1. Машины
2. Люди
3. Машины+Люди
Каждая категория содержит свой набор тарифных планов.
Для первой категории в качестве картинки используется внешний вид автомобиля.
Разработать необходимо для второй и третьей категории.
Вторая категория включает следующую линейку тарифных планов:
1. Грузчики
2. Разнорабочие
3. Универсалы (для квартирных и офисных переездов)
4. Сборщики мебели / упаковщики
5. Такелажники
Третья категория включает следующую линейку тарифных планов:
1. Машина №1 + 1 грузчик – название "Лайт"
2. Машина №2 + 1 грузчик – название "Выгода"
3. Машина №3 + 2 грузчика – название "Выгода+"
4. Машина №4 + 2 грузчика – название "Оптима"
5. Машина №5 + 4 грузчика – название "Оптима+"
6. Машина №6 (3,5 тонн) + 4 грузчика – название "Комфорт"
7. Машина №7 (5 тонн) + 6 грузчиков -название "Комфорт+"
Для второй категории необходимо разработать 5 макетов.
Для третьей категории два варианта исполнения нужно определится – либо сделать один шаблон (белый фон, авто+силуэт грузчика с иконкой цифры (1, 2, 4 или 6), обозначающее количество рабочих). Либо делаем индивидуально для каждого тарифного плана – не по шаблону.
Основные требования:
Необходим интересный и уникальный подход, варианты которые уже есть в сети приниматься к рассмотрению не будут. Нужно новое решение в тематике грузоперевозок которое запоминалось у пользователя. Нужно постараться уйти от ассоциации если "Грузчики" – то изобразим грузчика с коробками, если "Такелажники" – то изобразим сейф/рояль. Возможны совершенно другие ассоциативные картинки вызывающие положительные эмоции у человека!
Размещение какой либо поясняющей текстовой информации на картинке не предусматривается, вся сопутствующая информация указана в карточке - скриншот из макета - http://take.ms/NWbdp - возможно только наименование тарифа - на ваше усмотрение.
Подробности по перечню работ для тарифных планов:
Для справки: краткое описание тарифов
Грузчики - Погрузочно-разгрузочные работы (офисы/квартирные переезды)
Разнорабочие - Складские работы, уборка территории, вывоз мусора
Универсалы - Погрузочно-разгрузочные работы (офисы/квартирные переезды) разборка/сборка и упаковка/распаковка мебели
Сборщики мебели - Переезды, выставки, офисные переезды
Такелажники - перевозка грузов, имеющих нестандартные габариты или большой вес с использованием специальных приспособлений.
Макеты страниц сайта для окончательной корректировки предварительных макетов в соответствии с стилем сайта предоставлю исполнителю.
Исполнителю желательно иметь опыт работ по дизайну сайтов в целом (интернет магазины и услуги,) при положительном результате предполагается дальнейшее сотрудничество в части доработки страниц, разработка личного кабинета, страниц оформления заказа, работа над графической частью слайдеры/баннеры.
Требования к файлу:
формат – png
размер – 450х297 px
Сдача работы:
Исходники в формате psd
Готовые файлы в формате png
Задавайте уточняющие вопросы!
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