Придумать и реализовать дизайн тарифных планов (грузоперевозки)

# 1 — $ 20

Необходимо предложить идею и реализовать графическое отображение тарифных планов для сайта услуг по грузоперевозкам и переездам.

Тарифный план представляет собой набор готовых услуг по фиксированной цене.

Тарифные планы делятся на три категории:

1. Машины

2. Люди

3. Машины+Люди

Каждая категория содержит свой набор тарифных планов.

Для первой категории в качестве картинки используется внешний вид автомобиля.

Разработать необходимо для второй и третьей категории.

Вторая категория включает следующую линейку тарифных планов:

1. Грузчики

2. Разнорабочие

3. Универсалы (для квартирных и офисных переездов)

4. Сборщики мебели / упаковщики

5. Такелажники

Третья категория включает следующую линейку тарифных планов:

1. Машина №1 + 1 грузчик – название "Лайт"

2. Машина №2 + 1 грузчик – название "Выгода"

3. Машина №3 + 2 грузчика – название "Выгода+"

4. Машина №4 + 2 грузчика – название "Оптима"

5. Машина №5 + 4 грузчика – название "Оптима+"

6. Машина №6 (3,5 тонн) + 4 грузчика – название "Комфорт"

7. Машина №7 (5 тонн) + 6 грузчиков -название "Комфорт+"

Для второй категории необходимо разработать 5 макетов.

Для третьей категории два варианта исполнения нужно определится – либо сделать один шаблон (белый фон, авто+силуэт грузчика с иконкой цифры (1, 2, 4 или 6), обозначающее количество рабочих). Либо делаем индивидуально для каждого тарифного плана – не по шаблону.

Основные требования:

Необходим интересный и уникальный подход, варианты которые уже есть в сети приниматься к рассмотрению не будут. Нужно новое решение в тематике грузоперевозок которое запоминалось у пользователя. Нужно постараться уйти от ассоциации если "Грузчики" – то изобразим грузчика с коробками, если "Такелажники" – то изобразим сейф/рояль. Возможны совершенно другие ассоциативные картинки вызывающие положительные эмоции у человека!

Размещение какой либо поясняющей текстовой информации на картинке не предусматривается, вся сопутствующая информация указана в карточке - скриншот из макета - http://take.ms/NWbdp - возможно только наименование тарифа - на ваше усмотрение.

Подробности по перечню работ для тарифных планов:

Для справки: краткое описание тарифов

Грузчики - Погрузочно-разгрузочные работы (офисы/квартирные переезды)

Разнорабочие - Складские работы, уборка территории, вывоз мусора

Универсалы - Погрузочно-разгрузочные работы (офисы/квартирные переезды) разборка/сборка и упаковка/распаковка мебели

Сборщики мебели - Переезды, выставки, офисные переезды

Такелажники - перевозка грузов, имеющих нестандартные габариты или большой вес с использованием специальных приспособлений.

Макеты страниц сайта для окончательной корректировки предварительных макетов в соответствии с стилем сайта предоставлю исполнителю.

Исполнителю желательно иметь опыт работ по дизайну сайтов в целом (интернет магазины и услуги,) при положительном результате предполагается дальнейшее сотрудничество в части доработки страниц, разработка личного кабинета, страниц оформления заказа, работа над графической частью слайдеры/баннеры.

Требования к файлу:

формат – png

размер – 450х297 px

Сдача работы:

Исходники в формате psd

Готовые файлы в формате png

Задавайте уточняющие вопросы!