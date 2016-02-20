Придумать и реализовать дизайн тарифных планов (грузоперевозки)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок461 просмотр
#1$20

Необходимо предложить идею и реализовать графическое отображение тарифных планов для сайта услуг по грузоперевозкам и переездам.

Тарифный план представляет собой набор готовых услуг по фиксированной цене.    

Тарифные планы делятся на три категории:  

1. Машины  

2. Люди  

3. Машины+Люди  

Каждая категория содержит свой набор тарифных планов.  

Для первой категории в качестве картинки используется внешний вид автомобиля.  

Разработать необходимо для второй и третьей категории.  

Вторая категория включает следующую линейку тарифных планов:  

1. Грузчики    

2. Разнорабочие    

3. Универсалы (для квартирных и офисных переездов)    

4. Сборщики мебели / упаковщики    

5. Такелажники    

Третья категория включает следующую линейку тарифных планов:    

1. Машина №1 + 1 грузчик – название "Лайт"    

2. Машина №2 + 1 грузчик – название "Выгода"    

3. Машина №3 + 2 грузчика – название "Выгода+"    

4. Машина №4 + 2 грузчика – название "Оптима"    

5. Машина №5 + 4 грузчика – название "Оптима+"    

6. Машина №6 (3,5 тонн) + 4 грузчика – название "Комфорт"    

7. Машина №7 (5 тонн) + 6 грузчиков  -название "Комфорт+"    

Для второй категории необходимо разработать 5 макетов.    

Для третьей категории два варианта исполнения нужно определится – либо сделать один шаблон (белый фон, авто+силуэт грузчика с иконкой цифры (1, 2, 4 или 6), обозначающее количество рабочих). Либо делаем индивидуально для каждого тарифного плана – не по шаблону.    

Основные требования:    

Необходим интересный и уникальный подход, варианты которые уже есть в сети приниматься к рассмотрению не будут. Нужно новое решение в тематике грузоперевозок которое запоминалось у пользователя. Нужно постараться уйти от ассоциации если "Грузчики" – то изобразим грузчика с коробками, если "Такелажники" – то изобразим сейф/рояль.  Возможны совершенно другие ассоциативные картинки вызывающие положительные эмоции у человека!

Размещение какой либо поясняющей текстовой информации на картинке не предусматривается, вся сопутствующая информация указана в карточке - скриншот из макета - http://take.ms/NWbdp - возможно только наименование тарифа - на ваше усмотрение.

Подробности по перечню работ для тарифных планов:

Для справки: краткое описание тарифов

Грузчики - Погрузочно-разгрузочные работы (офисы/квартирные переезды)

Разнорабочие - Складские работы, уборка территории, вывоз мусора

Универсалы - Погрузочно-разгрузочные работы (офисы/квартирные переезды) разборка/сборка и упаковка/распаковка мебели

Сборщики мебели - Переезды, выставки, офисные переезды

Такелажники - перевозка грузов, имеющих нестандартные габариты или большой вес с использованием специальных приспособлений.

Макеты страниц сайта для окончательной корректировки предварительных макетов в соответствии с стилем сайта предоставлю исполнителю. 

Исполнителю желательно иметь опыт работ по дизайну сайтов в целом (интернет магазины и услуги,) при положительном результате предполагается дальнейшее сотрудничество в части доработки страниц, разработка личного кабинета, страниц оформления заказа, работа над графической частью слайдеры/баннеры.

Требования к файлу:    

формат – png    

размер – 450х297 px    

Сдача работы:    

Исходники в формате psd    

Готовые файлы в формате png   

Задавайте уточняющие вопросы!

9 лет назад
maxxxos
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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