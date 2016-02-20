Продумать меню сайта + написать под них статьи

Приветствую коллеги. Есть сайт ** дело в том что нужно продумать все меню, плюс подменю. Написать туда везде текста, вообщем наполнить контентом. Все это нужно делать с серьезным подходом. Основной функционал сайта это подключение водителей. Соответственно мы должны охватить максимум тем по сайту wordstat и все это написать. Прошу писать цену такого вида. Анализ и проработка меню со статьями = стоимость, и статьи стоимость 1000 знаков.