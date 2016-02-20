Нужен дизайн лендинга

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт34 заявки270 просмотров

Требуется сделать дизайн лендинга для сайта по привлечению клиентов. Приблизительно 6 экранов. Подробное ТЗ вышлю после общения с кандидатом.

9 лет назад
pgorishny
Павел 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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