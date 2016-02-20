Нарисовать главную страницу

$61
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки758 просмотров
#1$61

Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета сайта  - белый, серый. , прозрачность.  Цвета шапки: белый + лого во вложении (нарисуйте  как на образце, изменять не нужно,).  Во вкладке продукция 5 разделов: N-table (Вставляем фото стола) , N-kiosk (инфо терминал), N-Kids (фото микки), N-Bio(сканер с отпечатком пальца "поинтереснее"), N-Business (рукопожатие "заключение сделки"  Сделать реалистичнее ).  Под каждым логотипом  видим пример продукции, а под примером  название по русски (сенсорные столы, сенсорные киоски, для детей, биометрические решения , для бизнеса)

- выпадающее меню:

- растянуть побольше чем на фото. 

- в центе ячейки фото с примером продукции, сверху логотип продукции (есть во вложении) N-kids перекрасить в разноцветный, так как этот раздел для детей.

Исходники  (слайдер,меню, Логотипы продукции, шапка,  ит.д) тут   https://cloud.mail.ru/public/BnXf/rF23iXqBL

Сайт

http://novotouch.dotrunet.ru

Срок до 22.03.2016 23-59.     СРОКИ ГОРЯТ!!!!!  Жду примеры работ.

По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке.

9 лет назад
novotouch
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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