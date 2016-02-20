Нужен дизайн сайта по поиску работы (агрегатор вакансий) mnogo-raboty (by, ru) Обязательно адаптивный. Цвета как у job.ru. Пишите сразу цену и за сколько сделаете.
Нарисовать главную страницу
Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета сайта - белый, серый. , прозрачность. Цвета шапки: белый + лого во вложении (нарисуйте как на образце, изменять не нужно,). Во вкладке продукция 5 разделов: N-table (Вставляем фото стола) , N-kiosk (инфо терминал), N-Kids (фото микки), N-Bio(сканер с отпечатком пальца "поинтереснее"), N-Business (рукопожатие "заключение сделки" Сделать реалистичнее ). Под каждым логотипом видим пример продукции, а под примером название по русски (сенсорные столы, сенсорные киоски, для детей, биометрические решения , для бизнеса)
- выпадающее меню:
- растянуть побольше чем на фото.
- в центе ячейки фото с примером продукции, сверху логотип продукции (есть во вложении) N-kids перекрасить в разноцветный, так как этот раздел для детей.
Исходники (слайдер,меню, Логотипы продукции, шапка, ит.д) тут https://cloud.mail.ru/public/BnXf/rF23iXqBL
Сайт
Срок до 22.03.2016 23-59. СРОКИ ГОРЯТ!!!!! Жду примеры работ.
По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке.
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