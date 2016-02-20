Нарисовать главную страницу

# 1 — $ 61

Необходимо нарисовать выпадающее меню, которое впишется в дизайн сайта, и будет сочетаться со слайдером под ним. Цвета сайта - белый, серый. , прозрачность. Цвета шапки: белый + лого во вложении (нарисуйте как на образце, изменять не нужно,). Во вкладке продукция 5 разделов: N-table (Вставляем фото стола) , N-kiosk (инфо терминал), N-Kids (фото микки), N-Bio(сканер с отпечатком пальца "поинтереснее"), N-Business (рукопожатие "заключение сделки" Сделать реалистичнее ). Под каждым логотипом видим пример продукции, а под примером название по русски (сенсорные столы, сенсорные киоски, для детей, биометрические решения , для бизнеса)

- выпадающее меню:

- растянуть побольше чем на фото.

- в центе ячейки фото с примером продукции, сверху логотип продукции (есть во вложении) N-kids перекрасить в разноцветный, так как этот раздел для детей.

Исходники (слайдер,меню, Логотипы продукции, шапка, ит.д) тут https://cloud.mail.ru/public/BnXf/rF23iXqBL

Сайт

http://novotouch.dotrunet.ru

Срок до 22.03.2016 23-59. СРОКИ ГОРЯТ!!!!! Жду примеры работ.

По всем вопросам с удовольствием отвечу в личке.