Требуется сделать дизайн лендинга для сайта по привлечению клиентов. Приблизительно 6 экранов. Подробное ТЗ вышлю после общения с кандидатом.
Сделать дизайн контентной части сайта
Добрый день!
для этого сайта 663707.mind4clo.web.hosti...
нужно сделать две вещи
1. в разделе портфолио все работы оформить под эффекты (examples 1,2,4,5) 3d-transforms.webflow.com...
2. для трех разделов сделать флет дизайн с иконками разделы – about, services, technology. может как то по другому скомпоновать эти разделы, буду рад предложениями и обязательно !!! примерам !!!
псд сайта и работ предоставлю
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