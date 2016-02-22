Сделать красивую форму пополнения баланса

Друзья, необходимо разработать дизайн для семейного блога, в котором будет освещаться несколько тематик ( Кофе, Рецепты, Спорт здоровье, Дети, Заработок на бирже, Путешествия, Другое) Как-то так пока. Подробное ТЗ я вышлю в личной переписке ...