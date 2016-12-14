Дизайн семейного блога

Друзья, необходимо разработать дизайн для семейного блога, в котором будет освещаться несколько тематик ( Кофе, Рецепты, Спорт здоровье, Дети, Заработок на бирже, Путешествия, Другое) Как-то так пока.

Подробное ТЗ я вышлю в личной переписке при выборе исполнителя.

Пока что хочу обозначить, что необходимо выполнить дизайн основного блога и обязательно адаптивый дизайн для портативных устройств.

Есть некое общее видение макета, примеры, тех ТЗ.

До встречи :)