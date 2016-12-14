Дизайн семейного блога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки239 просмотров

Друзья, необходимо разработать дизайн для семейного блога, в котором будет освещаться несколько тематик ( Кофе, Рецепты, Спорт здоровье, Дети, Заработок на бирже, Путешествия, Другое) Как-то так пока.

Подробное ТЗ я вышлю в личной переписке при выборе исполнителя.

Пока что хочу обозначить, что необходимо выполнить дизайн основного блога и обязательно адаптивый дизайн для портативных устройств.

Есть некое общее видение макета, примеры, тех ТЗ.

До встречи :)

9 лет назад
YuriyT
46 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$50
3 дня
Сотрудничеством доволен! Проект перетек из дизайна одностраничника к дизайту сайта с различными рубриками и сложным меню. Работали долго т.к. я постоянно менял задание ( добавлял хотелки) и вносил правки, по ходу моего собственного понимания проекта... Роман же терпеливо и четко выполнял все задачи, все достаточно оперативно, со вкусом, и с достаточно скромным бюджетом. Что очень понравилось, так это режим реального диалога с дизайнером. Я всегда понимал что происходит. Если небольшая заминка - все оговорено. Если мне что-либо не понятно - скайп связь до полного прояснения ситуации. Роман не жалел своего времени на пояснения и совместный поиск решения. А это многого стоит! Рекоммендую как ответственного и толклвого исполнителя!
Спасибо Юрию за интересный проект! Над проектом работали совместно. С предоплатой и оплатой никаких проблем. Общались и по за рамками проекта. Юрий серьезный, ответственный, позитивный человек, настроенный на результат. Желаю Юрию достичь больших целей! А проекту успешного развития и больших перспектив!

Заявки фрилансеров

OlagR
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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