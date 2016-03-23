Доброго дня! Необходимо интегрировать сайт на Joomla с сервисом приема платежей Яндекс.кассой. Знание cms Joomla и компонента virtuemart, а так же опыт подключения Яндекс.кассы приветствуется и желателен. Откликнувшимся на задание в личной переписке укажу адрес сайта, обсудим нюансы, ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые мастера! Нам необходимо заверстать лендинг-страницу на наш существующий сайт. Сайт на cms Joomla 3.4.8. Дизайн макет для ознакомления - приложен. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗакрытнет даты
Доброго дня, уважаемые мастера. Нам нужен дизайн-макет лендинговой-страницы - 9 блоков. Есть написанное ТЗ. Есть прототип в формате pdf, с расставленными кнопками, рамками, фото, придуманными текстовыми фразами и написанным текстом. Есть уже действующий сайт-каталог. Данная лендинговая страница ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Требуется оформить группу в VK - аватар+баннер+шаблон поста. ТЗ есть - вышлю в личной переписке. В заявке укажите, пожалуйста, стоимость и сроки, и дайте ссылку на ваши работы (оформленные группы VK). Благодарю.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Сама форма логотипа уже есть, необходимо его раскрасить, "причесать". С цветовыми оттенками, тоже некая определенность имеется - поскольку есть сайт с подобранными цветами. В заявке укажите, пожалуйста, стоимость и сроки, и дайте ссылку на ваши работы ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт8 лет назад