AM-Tech

Алексей AM-Tech

 
40 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Интеграция сайта (Joomla) с Яндекс.кассой

    Доброго дня!  Необходимо интегрировать сайт на Joomla с сервисом приема платежей Яндекс.кассой. Знание cms Joomla и компонента virtuemart, а так же опыт подключения Яндекс.кассы приветствуется и желателен.  Откликнувшимся на задание в личной переписке укажу адрес сайта, обсудим нюансы, ...

    JoomlaVirtuemartСайт на Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка лендинг-страницы

    Добрый день, уважаемые мастера! Нам необходимо заверстать лендинг-страницу на наш существующий сайт. Сайт на cms Joomla 3.4.8. Дизайн макет для ознакомления - приложен. Пожалуйста, сразу указывайте стоимость и сроки.

    JoomlaВерстка лендинга
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Дизайн лендинг-страницы

    Доброго дня, уважаемые мастера. Нам нужен дизайн-макет лендинговой-страницы - 9 блоков. Есть написанное ТЗ. Есть прототип в формате pdf, с расставленными кнопками, рамками, фото, придуманными текстовыми фразами и написанным текстом. Есть уже действующий сайт-каталог. Данная лендинговая страница ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Оформление группы в VK

    Здравствуйте. Требуется оформить группу в VK - аватар+баннер+шаблон поста. ТЗ есть - вышлю в личной переписке. В заявке укажите, пожалуйста, стоимость и сроки, и дайте ссылку на ваши работы (оформленные группы VK). Благодарю.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать - раскрасить Логотип

    Здравствуйте! Сама форма логотипа уже есть, необходимо его раскрасить, "причесать". С цветовыми оттенками, тоже некая определенность имеется - поскольку есть сайт с подобранными цветами. В заявке укажите, пожалуйста, стоимость и сроки, и дайте ссылку на ваши работы ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн лендинг-страницы
Хороший заказчик, сотрудничеством довольна. Мои рекомендации коллегам!
Татьяну однозначно рекомендую - крайне ответственный человек - мне были важны сроки, и времени было мало - в итоге мы с Татьяной до поздней ночи дорабатывали проект, но в сроки уложились. Еще понравилось, что Татьяна адекватно и спокойно реагирует на замечания/правки - действительно было приятно и комфортно работать.
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