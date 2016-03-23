Татьяну однозначно рекомендую - крайне ответственный человек - мне были важны сроки, и времени было мало - в итоге мы с Татьяной до поздней ночи дорабатывали проект, но в сроки уложились. Еще понравилось, что Татьяна адекватно и спокойно реагирует на замечания/правки - действительно было приятно и комфортно работать.