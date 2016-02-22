Дизайн LP для женских товаров

Ищем дизайнера на отрисовку простенького лендинга по продаже юбок. В приложении лежит структура LP.

При выборе будем смотреть на отзывы и портфолио. Без них сотрудничества не будет.

С выбранным дизайнером при успешности данного проекта будем и дальше сотрудничать, поскольку проектов много.

Более подробное ТЗ, детали и пожелания к дизайну будут даны отдельно выбранному исполнителю.

Срок исполнения – 3 дня.