ТЗ 1стр . «Главнаястраница»(всё стандартно)-Верхнееменю перечень страниц,-Менюслева категории2стр. «Окомпании»-Стандартнаятекстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления изображения)3стр. «Каталог»-Категории(дублируютсяв меню слева )открываются отдельными страничками-Подкатегориивыпадашка в меню слева(открываются так же отдельными страничками)4стр. «Карточкатовара» стандартно для ИМ-Картинкас изображением товара открывается ...
Создание и установка меню для группы VK
Необходимо создать активное меню для группы вконтакте.
Тематика группы - семейный фотограф. Вот собственно и она https://vk.com/kalyaginaphotography
Хочется интерактивное лаконичное меню оформленное в едином стиле с аватаром группы.
С удовольствием рассмотрю ваши предложения.
Прикрепляю примерную стилистику оформления - текст, вживленный в фотографию
Заявки фрилансеров
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