Создание и установка меню для группы VK

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок203 просмотра

Необходимо создать активное меню для группы вконтакте.

Тематика группы - семейный фотограф. Вот собственно и она https://vk.com/kalyaginaphotography 

Хочется интерактивное лаконичное меню оформленное в едином стиле с аватаром группы.

С удовольствием рассмотрю ваши предложения.

Прикрепляю примерную стилистику оформления - текст, вживленный в фотографию

9 лет назад
Weddingagentsy
Кристина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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