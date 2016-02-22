Создание и установка меню для группы VK

Нужно сделать красивую форму пополнения баланса Шаблон на котором сделан сайт http://authenticgoods.co/wrapbootstrap/themes/neuboard-v1.4.1/HTML_full_version/ui-buttons.html Сейчас форма такая как на скриншоте, ну нужно придумать что то оригинально красивое.