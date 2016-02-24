Требуется разработать редизайн сайта. Хочется узнать примерные стоимости и сроки. В формате цена/за страницу(шаблон). Сайт строительной тематики. Шаблоны: 1. главная 2. проект дома 3. страница с проектами ...
Обновленный дизайн для интернет-магазина
Цель: Требуется создать обновленный дизайн для интернет-магазина Страна-матрасов.ру http://www.strana-matrasov.ru/
Основные задачи нового дизайна:
- Цель редизайна - Увеличение общей конверсии трафика в заказы со средних 0,5% до 1% и более.
- Облегчение навигации для пользователя и упрощение и облегчения дизайна сайта.
- Упрощения навигации и выбора товаров. Хочется сделать так, чтобы в списках покупатели видели не более 10-12 позиций, чтобы облегчить выбор товаров и не заставлять клиента блуждать по каталогу.
- Очень много заказов осуществляется по телефону, поэтому телефон должен быть достаточно заметным, но все же было бы неплохо увеличить количество онлайн заказов, т.е. дизайн должен быть простым, понятным и удобным для онлайн покупок.
Ожидания от нового дизайна
- Смещение SEO акцента с главной страницы на специальные лэндинги, сделанные с учетом пользовательского опыта для упрощения навигации и для продвижения в поисковых и рекламных системах.
- Дизайн – легкий, светлый
- Примеры: market.yandex.ru, ormatek.com, hilding-anders.ru, homeme.ru, http://www.tehnosila.ru/
- Адаптивный дизайн (PC, Tablet, Mobile). Под возможности css Фреймворков, например, Bootstrap.
- Ширина активной части 1200 пикселей. По середине, но на весь экран растянуть фон некоторых элементов.
Ожидания от подрядчика
- Максимальный результат – сверстанный дизайн с учетом особенностей всех типов устройств. С использованием одного из распространенных css Фреймворков, например, bootstrap.
- Минимальный результат – отрисованный дизайн в PSD готовый к верстке + рекомендации верстальщиков с которыми уже есть опыт работы.
- Данное ТЗ это набор рекомендаций, а не инструкций, поэтому если есть что предложить, то мы готовы рассмотреть любые предложения, которые в конечном счете увеличат доходность интернет-магазина.
- Обязательно должен быть опыт работы с интернет-магазинами.
- Желательно, чтобы был опыт работы с мебелью, матрасами и другими аналогичными товарами.
Более подробная информация с мокапами https://www.dropbox.com/s/xr0gn31rxp668fy/Mockups.zip?dl=0
P.S. При отправке заявки просьба указывать формат выполняемой работы (отрисованный дизайн в PSD или html дизайн сайта), стоимость услуг и примерное время на проект.
Таккже рекомендуется указать ссылку на портфолио
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать главную страницу в виде "заставки" Использовать логотип (слова под логотипом "фото видео студия" можно написать другим шрифтом) Использовать приложенную картинку Также на странице надо разместить меню - около 8 пунктов, желательно ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать аватар и меню для группы во вконтактеДизайн сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется улучшить дизайн и сделать верстку сайта: pominkivspb.ru Интересует в частности: 1. Сделать навигацию более понятной 2. Сделать обратную связь с пользователем 3. Добавить продающие элементы, сделать красивые баннеры ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Тематика - спортивно-языковой лагерь Работа согласно ТЗ и прототипа страницы в Balsamiq Mockups Объем около 8 экранов Необходимо сделать дизайн в .psd Срок выполнения – 3 дня с момента получения ТЗ ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо нарисовать на лендинг пейдж. Жду предложенийДизайн сайтов41 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать лендинг для маникюрного салона под акцию к 8му марта Нужен дизайн + верстка.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать дизайн по ТЗ для сайта на движке opencart todoist http://glory-ua.com/Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужен грамотный дизайнер для создания PSD макета по которому будет сделана тема для продажи на Themeforest. Вы можете выбрать любую тематику и концепт темы. Возможно то, что вы давно ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Требуется дизайнер для разработки страницы приветствия . Нужен дружелюбный интерфейс (на котором пользователь сможет регистрироваться) вот что нужно: -favicon -logo -и сама страничка -- bootstrap ...Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт9 лет назад