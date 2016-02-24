Цель: Требуется создать обновленный дизайн для интернет-магазина Страна-матрасов.ру http://www.strana-matrasov.ru/

Основные задачи нового дизайна:

- Цель редизайна - Увеличение общей конверсии трафика в заказы со средних 0,5% до 1% и более.

- Облегчение навигации для пользователя и упрощение и облегчения дизайна сайта.

- Упрощения навигации и выбора товаров. Хочется сделать так, чтобы в списках покупатели видели не более 10-12 позиций, чтобы облегчить выбор товаров и не заставлять клиента блуждать по каталогу.

- Очень много заказов осуществляется по телефону, поэтому телефон должен быть достаточно заметным, но все же было бы неплохо увеличить количество онлайн заказов, т.е. дизайн должен быть простым, понятным и удобным для онлайн покупок.

Ожидания от нового дизайна

- Смещение SEO акцента с главной страницы на специальные лэндинги, сделанные с учетом пользовательского опыта для упрощения навигации и для продвижения в поисковых и рекламных системах.

- Дизайн – легкий, светлый

- Примеры: market.yandex.ru, ormatek.com, hilding-anders.ru, homeme.ru, http://www.tehnosila.ru/

- Адаптивный дизайн (PC, Tablet, Mobile). Под возможности css Фреймворков, например, Bootstrap.

- Ширина активной части 1200 пикселей. По середине, но на весь экран растянуть фон некоторых элементов.

Ожидания от подрядчика

- Максимальный результат – сверстанный дизайн с учетом особенностей всех типов устройств. С использованием одного из распространенных css Фреймворков, например, bootstrap.

- Минимальный результат – отрисованный дизайн в PSD готовый к верстке + рекомендации верстальщиков с которыми уже есть опыт работы.

- Данное ТЗ это набор рекомендаций, а не инструкций, поэтому если есть что предложить, то мы готовы рассмотреть любые предложения, которые в конечном счете увеличат доходность интернет-магазина.

- Обязательно должен быть опыт работы с интернет-магазинами.

- Желательно, чтобы был опыт работы с мебелью, матрасами и другими аналогичными товарами.

Более подробная информация с мокапами https://www.dropbox.com/s/xr0gn31rxp668fy/Mockups.zip?dl=0

P.S. При отправке заявки просьба указывать формат выполняемой работы (отрисованный дизайн в PSD или html дизайн сайта), стоимость услуг и примерное время на проект.

Таккже рекомендуется указать ссылку на портфолио