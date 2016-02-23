Дизайн главной страницы Фотостудии

Сделать главную страницу в виде "заставки"

Использовать логотип (слова под логотипом "фото видео студия" можно написать другим шрифтом)

Использовать приложенную картинку

Также на странице надо разместить меню - около 8 пунктов, желательно по центру (вертикальное)

Фотосалон

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+ кнопку "Печать онлайн"

Фон - желательно серый + черный может быть текстура какая и т.д,но не однотонный.

Дизайн должен получиться не совсем скучный, привлекательный.

Это могут быть какие то динамические элементы,ховер- эффекты и т.д. Нужны идеи.

Нужно придумать дизайн как минимум под 2 разрешения - компьютер и мобильное устройство.

Нужно учесть и большие разрешения мониторов (чтобы корректно растягивалось)

Интересует цена, условия.