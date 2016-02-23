Редизайн сайта

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Закрыт36 заявок178 просмотров

Требуется разработать редизайн сайта. Хочется узнать примерные стоимости и сроки. В формате цена/за страницу(шаблон).

Сайт строительной тематики.

Шаблоны:

1. главная

2. проект дома

3. страница с проектами

4. архив статей

Подробное ТЗ и ссылку на сайт по требованию вышлю на почту, потенциальным кандидатам.

9 лет назад
StanlySEO
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров