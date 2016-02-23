Сделать главную страницу в виде "заставки" Использовать логотип (слова под логотипом "фото видео студия" можно написать другим шрифтом) Использовать приложенную картинку Также на странице надо разместить меню - около 8 пунктов, желательно ...
Редизайн сайта
Требуется разработать редизайн сайта. Хочется узнать примерные стоимости и сроки. В формате цена/за страницу(шаблон).
Сайт строительной тематики.
Шаблоны:
1. главная
2. проект дома
3. страница с проектами
4. архив статей
Подробное ТЗ и ссылку на сайт по требованию вышлю на почту, потенциальным кандидатам.
Заявки фрилансеров
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