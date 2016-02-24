Разработка стилизации для дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок66 просмотров

Всем привет! 

Нужно разработать стилизацию на выбранную тематику для дизайна сайта. Сделать это необходимо с помощью иллюстраций или изображений с фотостока. Пример в приложении, подробности обсудим по скайпу. 

Жду  ваших заявок, спасибо.

9 лет назад
keht
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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