Цель: Требуется создать обновленный дизайн для интернет-магазина Страна-матрасов.ру http://www.strana-matrasov.ru/ Основные задачи нового дизайна: - Цель редизайна - Увеличение общей конверсии трафика в заказы со средних 0,5% до 1% и более. ...
Разработка стилизации для дизайна сайта
Всем привет!
Нужно разработать стилизацию на выбранную тематику для дизайна сайта. Сделать это необходимо с помощью иллюстраций или изображений с фотостока. Пример в приложении, подробности обсудим по скайпу.
Жду ваших заявок, спасибо.
Заявки фрилансеров
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