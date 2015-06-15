Veronica_12

Чаговец Вероника Veronica_12

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Разработка дизайна сайтов и приложений приносящих прибыль

Люблю свою работу, поэтому выполняю ее качественно и со вкусом. 

Портфолио

Отзывы заказчиков

vladusjon
40 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$14
9 баллов
10 лет назад
Разработка визитки для интернет магазина косметики
Отлично выполненная работа. Создала качественные визитки, такие как хотели...
Прекрасный заказчик с грамотно составленным ТЗ, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Elenakiev
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создать логотип для нового ИТ проекта
Вероника - прекрасный специалист и знаток своего дела. С поставленной задачей справилась на все 100%.
Спасибо большое Елене! Было корректно составлено ТЗ, вовремя вносились правки, оплата без задержки. Советую к сотрудничеству!
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