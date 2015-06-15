Разработка дизайна сайтов и приложений приносящих прибыль
Люблю свою работу, поэтому выполняю ее качественно и со вкусом.
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Отзывы заказчиков
$14
9 баллов
10 лет назад
Отлично выполненная работа. Создала качественные визитки, такие как хотели...
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик с грамотно составленным ТЗ, рекомендую к сотрудничеству!
$100
10 баллов
10 лет назад
Вероника - прекрасный специалист и знаток своего дела. С поставленной задачей справилась на все 100%.
Ответный отзыв
Спасибо большое Елене! Было корректно составлено ТЗ, вовремя вносились правки, оплата без задержки. Советую к сотрудничеству!