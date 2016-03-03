Сайт для строительной компании

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Закрыт34 заявки323 просмотра

Необходимо сделать сайт для строительной компании под ключ. Компания занимается отделочными работами в многоэтажных домах а также отделкой коммерческих помещений, устройством кровель и фасадов. Фирменный стиль уже есть.

9 лет назад
Shnychkin
Евгений 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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