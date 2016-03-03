Сделать сайт на WIX

Нужно на WIX (есть бизнес аккаунт) сделать быстро и качественно многоязычный сайт компании, занимающейся проведением конференций, семинаров, выставок.

1. Нужен общий сайт о предстоящих (возможности, преимущества, где, когда, сколько стОит, как стать участником, стенды и т.д.) и проведенных мероприятиях (архив, о мероприятии, итоги, аудитория, фотоотчет, доклады, участники…).

Мероприятия на сайте сгруппированы по направлениям (4-6 направлений).

2. Сделать 1 продающую страницу-лендинг предстоящего мероприятия в структуре сайта компании.

3. Примеры сайтов:

· http://www.lightideas.info/

· http://www.lidschool.org/

· http://www.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/besucher/welcome.html

· http://iforum.ua/

· http://www.lichtnl.nl/merken/

· http://www.ledexpo.nl/en/

Сайтов нужно будет делать много, заинтересованы в долговременном сотрудничестве. Свои предложения сопровождайте, пожалуйста, примерами работ.