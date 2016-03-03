Интересует сайт ремонтной тематики, с общим количеством разделов не более 30. Сайт необходимо разработать "под ключ" с регистрацией домена ru, посадкой сайта на хостиинг (бегет), индексацией, метрикой, нанесением микроразметки и т.д....Оплата домена и ...
Сделать сайт на WIX
Нужно на WIX (есть бизнес аккаунт) сделать быстро и качественно многоязычный сайт компании, занимающейся проведением конференций, семинаров, выставок.
1. Нужен общий сайт о предстоящих (возможности, преимущества, где, когда, сколько стОит, как стать участником, стенды и т.д.) и проведенных мероприятиях (архив, о мероприятии, итоги, аудитория, фотоотчет, доклады, участники…).
Мероприятия на сайте сгруппированы по направлениям (4-6 направлений).
2. Сделать 1 продающую страницу-лендинг предстоящего мероприятия в структуре сайта компании.
3. Примеры сайтов:
· http://www.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/besucher/welcome.html
· http://www.lichtnl.nl/merken/
Сайтов нужно будет делать много, заинтересованы в долговременном сотрудничестве. Свои предложения сопровождайте, пожалуйста, примерами работ.
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