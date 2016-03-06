Нужно на WIX (есть бизнес аккаунт) сделать быстро и качественно многоязычный сайт компании, занимающейся проведением конференций, семинаров, выставок. 1. Нужен общий сайт о предстоящих (возможности, преимущества, где, когда, сколько стОит, как стать участником, стенды и т.д.) и проведенных мероприятиях ...