arutunes

Евгений Петров arutunes

 
39 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Доделать лендинг выставки на wordpress.

    Есть лендинг предстоящего мероприятия-выставки. - нужен функционал мультиязычности (нужна возможность ручного добавления переведенного текста; сейчас на сайте перевод с помощью скрипта google) - добавить/отредактировать формы обратной связи; - добавить архивные материалы прошедших мероприятий (программы мероприятий, фотоархив); - сделать главную страницу ...

    WordPressФорма обратной связи
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт на WIX

    Нужно на WIX (есть бизнес аккаунт) сделать быстро и качественно многоязычный сайт компании, занимающейся проведением конференций, семинаров, выставок. 1.      Нужен общий сайт о предстоящих (возможности, преимущества, где, когда, сколько стОит, как стать участником, стенды и т.д.) и проведенных мероприятиях ...

    Wix
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сделать сайт-визитку компании

    Нужно сделать сайт-визитку компании. Концепция: на сайте должна быть отображена краткаяинформация о направлениях деятельности компании (6-10). По каждому направлению –краткое описание: предлагаемые услуги, товары, преимущества… + ссылка на сайт направления деятельности компании.  Сайт должен отображаться на всех устройствах. Предпочтения ...

    HTMLFlashСайт-визитка
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад