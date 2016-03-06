Есть лендинг предстоящего мероприятия-выставки. - нужен функционал мультиязычности (нужна возможность ручного добавления переведенного текста; сейчас на сайте перевод с помощью скрипта google) - добавить/отредактировать формы обратной связи; - добавить архивные материалы прошедших мероприятий (программы мероприятий, фотоархив); - сделать главную страницу ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно на WIX (есть бизнес аккаунт) сделать быстро и качественно многоязычный сайт компании, занимающейся проведением конференций, семинаров, выставок. 1. Нужен общий сайт о предстоящих (возможности, преимущества, где, когда, сколько стОит, как стать участником, стенды и т.д.) и проведенных мероприятиях ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сделать сайт-визитку компании. Концепция: на сайте должна быть отображена краткаяинформация о направлениях деятельности компании (6-10). По каждому направлению –краткое описание: предлагаемые услуги, товары, преимущества… + ссылка на сайт направления деятельности компании. Сайт должен отображаться на всех устройствах. Предпочтения ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт8 лет назад