Необходим сайт для компании по деревообработке. 4 типа услуг, о нас, контакты. Есть лого. Необходим продающий дизайн и наполнение, всю информацию предоставим. Можно на бесплатном движке. Дизайн обязательно с применением ...
Сайт на Drupal.
Нужен человек с опытом для создания сайта: дизайн (набросок в ТЗ) + верстка (адаптивна) + CMS (Drupal).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен фронтенд и бэкенд. Сделать весь текущий функционал пользователей, сделать админку для добавления и редактирования материалов. В админке добавить возможность добавления других языков, для юзеров добавить выбор других языков. Контент на английский язык взять с ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Строгий дорогой дизайн. Простой функционал. Не для новичков. ТЗ откликнувшимся.Сайты «под ключ»21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Вот ссылка на требования к сайту https://1cbo.ru/bb/ Читать в самом низу, в разделе сайт партнера. Также нужно определиться с лицензией и дать свои рекомендации. Никаких особых мулек делать на сайте не ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт9 лет назад
Мне нужен современный, информативный, красивый сайт -тематика компьютерные услуги. Для рассмотрения предложений пишитеСайты «под ключ»30 заявокЗакрыт9 лет назад
- $750
Купили лицензию на landing-page-cms.ruЕсть контент макет на 7 экранов,От вас жду примеры ваших работ (желательно совместо с ТЗ на их создание), срок (чистый на работу если вообразить, что завтра вы свободны) и цену. Художников без ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Нам нужен разработчик и верстальщик по макету для новостного агрегатора на Wordpress. Сайт новостной агрегатор, который будет брать новости с сайтов наших партнеров, одинаковые новости сливать в 1 новость (как на news.yandex.ru) и выдавать ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $500
Добрый день! Мы ищем разработчика для нашего сайта на Wordpress. Сайт интернет-магазин агрегатор, который будет брать товары с сайтов наших партнеров, одинаковые товары сливать в 1 товар (как на merket.yandex.ru). Как аналоги Amazon, ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно на WIX (есть бизнес аккаунт) сделать быстро и качественно многоязычный сайт компании, занимающейся проведением конференций, семинаров, выставок. 1. Нужен общий сайт о предстоящих (возможности, преимущества, где, когда, сколько стОит, как стать участником, стенды и ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад