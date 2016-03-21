Разработка сайта

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Завершен32 заявки326 просмотров

Необходим сайт для компании по деревообработке. 

4 типа услуг, о нас, контакты. 

Есть лого. 

Необходим продающий дизайн и наполнение, всю информацию  предоставим. 

Можно на бесплатном движке.  

Дизайн обязательно с применением лэндинговых фишек, надо что бы сайт заводил посетителя на контакт.

9 лет назад
elizavetapapulov
Елизавета 
37 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rolport
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

rolport
Михаил 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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