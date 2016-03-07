Создание сайта обмен электронных валют

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Закрыт5 заявок135 просмотров

Требуется создание сайта обмен электронных валют

ищу фрилансера с опытом работы 

направления обмена вм , яндекс деньги . киви . сбербанк , приват банк , альфабанк - обязательные , также биткоин  паеер никсмани

9 лет назад
stydiya-kamnya
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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