Небольшой сайт под ключ

Сайт на двух языках: рус. + англ. (Главная + 5-6 страниц)

Фон каждой страницы - масштабируемая на весь экран фотография (эскизы в приложении).

На Главной - Одно Меню с переходами на внутренние страницы.

Три основные Внутренние страницы также будут включать Меню с переходами на 1-2 внутренние (на конечных страницах: фоновое фото, по середине текст на подложке и небольшая фото-галерея).

CMS на ваш выбор, главное чтобы клиент мог легко редактировать текст и менять фото в фото-галереях.

Установка на хостинг.

Бюджет 120$

От вас сроки + доп.стоимость, если добавить адаптивную верстку под моб.устройства.