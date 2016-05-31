Небольшой сайт под ключ

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен22 заявки431 просмотр

Сайт на двух языках: рус. + англ. (Главная + 5-6 страниц)

Фон каждой страницы - масштабируемая на весь экран фотография (эскизы в приложении). 

На Главной - Одно Меню с переходами на внутренние страницы.

Три основные Внутренние страницы также будут включать Меню с переходами на 1-2 внутренние (на конечных страницах: фоновое фото, по середине текст на подложке и небольшая фото-галерея).

CMS на ваш выбор, главное чтобы клиент мог легко редактировать текст и менять фото в фото-галереях.

Установка на хостинг.

Бюджет 120$ 

От вас сроки + доп.стоимость, если добавить адаптивную верстку под моб.устройства.

9 лет назад
wdwdwd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$120
5 дней
Хороший исполнитель. Несмотря на некоторые коммуникационные нестыковки, по большей степени с моей стороны, - проект был завершён.
Сотрудничеством с Дмитрием полностью доволен. Хорошая постановка ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за доверие.

Заявки фрилансеров

B-des
31 год
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад

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