Создание сайта услуг

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок329 просмотров

Требуется создать сайт услуг ( не одностраничник ), Имеется домен на Джино. Движок.( не имеет значения )

Бюджет ограничен,заоблачных цен не предлагать,обозначение ценовых рамок Ваш +

9 лет назад
AVG23
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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