Нужен сайт - агрегатор вакансий, который будет собирать вакансии с сайтов по поиску работы (hh.ru, superjob.ru и др.) через xml-фид (напрямую парсить ничего не нужно) и предоставлять пользователю поиск по общей базе вакансий. В результатах ...
Разработка новостного сайта
Требуется разработать региональный новостной Интренет-портал, интегрированный с информационно-дискуссионным
порталом «Кубань.ру» kuban.ru.
Заявки фрилансеров
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