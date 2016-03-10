Разработка новостного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок205 просмотров

Требуется разработать региональный новостной Интренет-портал, интегрированный с информационно-дискуссионным

порталом «Кубань.ру» kuban.ru.

9 лет назад
nbutsenko
Нина 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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