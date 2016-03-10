Требуется уверенный программист с знаниями и опытом,способный создать сайт с 0,на долгосрочное сотрудничество Тематика Беттинг Необходимо создать аналог данного сайта Пример https://shop.ilovegrowingmarijuana.com/ Сайт:адаптивный,кроссбраузерный,мультиязычный,форум Основная задача,это обзоры с описанием покер румов/казино,рейтинговые таблици и системы фильтров -Личный кабинет пользователя Сайт должен быть легким в использовании +Рекомендации ...
- Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется уверенный программист с знаниями и опытом Phyton+Jango Изначально задача стоит создать полноценный сайт,но ввиду ограниченного бюджета(чтобы сайт не умер в забвении)принято решение отталкиваться от парсера.Если у вас есть функционал из "коробки",это будет хорошим решением Сайт уже стоит ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $1000
Сайт уже стоит на Wordpress,и возникает вопрос,доделывать его на WP или строить с 0 на другой csm. www.adrenalinemoney.com Требуется уверенный программист,которому под силу создать большой проект. +Использование необходимых фреймворков. Тематика проекта "беттинг"(без принятия ставок от пользователей) Подключить/написать скрипты,парсеры,грабберы Необходимо сделать сайт:адаптивный,кроссбраузерный,мультиязычный Внедрить: -Чат -Форум -Рейтинговую ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт4 года назад
- $500
Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации. . www.adrenalinemoney .com Тематика проекта Гемблинг Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать большой проект. примеры подобных проектов: https://www.rightcasino.com/casinos/reviews/sportingbet/ https://www.casinotopsonline.com Умение ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт4 года назад
уважаемые программисты сделать это необходимо на фрейморке Laravel сделать по аналогии с этим проектом https://free3d.com/premium-3d-models/sportsВеб-программирование18 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать спортивный сайт азартной тематики,уметь создавать обзоры,рейтинги,таблици. примеры сайтов по тематике [url=https://freecasinogames.net/casino/3dice-casino.html]https://freecasinogames.net/casino/3dice-casino.html[/url] [url=https://ratingbet.com/bonus/]https://ratingbet.com/bonus/[/url]Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
- $350
Всем Привет!Ищу специалиста,уверенно владеющего навыками программирования. Задача: создать обзорный сайт в виде блога. Сделать сайт на Laravel Используя фреймворки Foundation или UIKit Пример сайта который необходимо создать [url=https://www.vip-bet.com/betting-odds/]https://www.vip-bet.com/betting-odds/[/url] Всем спасибо.Веб-программирование17 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина Это достаточно сложный сложный проект -Разработать. -Лицевую страницу -Флеш Анимацию обьектов лицевой сайта(6 обьектов(расположены к круговом порядке),при наведении приходят в движение) -Иконку сайта Подключение к сайту: тренслейт(английский) -Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани,скрилл) -Разработка ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
требуется создать лицевую страницу сайта с 6-ю обьектами(обьекты нужно создать(примеры предоставим),при наведении на которых они приходили в движение обьекты(карты,рулетка,однорукий бандит итд) интересует: -цена за проект -сроки выполнения работАнимация7 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина Это достаточно сложный сложный проект -Разработать.Анимация обьектов лицевой сайта(6 обьектов,при наведении приходят в движение) Подключение к сайту: тренслейт(английский) -Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани,скрилл) -Оптимизация под мобильные устройства -Движок сайта(вопрос неопределён) -Форум Xenforo -Виджеты/информеры на ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт8 лет назад