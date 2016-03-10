Cumdeo

Роман Любимов Cumdeo

 
35 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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  • Разработать полноценный сайт под ключ

    Требуется уверенный программист с знаниями и опытом,способный создать сайт с 0,на долгосрочное сотрудничество Тематика Беттинг Необходимо создать аналог данного сайта Пример https://shop.ilovegrowingmarijuana.com/ Сайт:адаптивный,кроссбраузерный,мультиязычный,форум Основная задача,это обзоры с описанием покер румов/казино,рейтинговые таблици и системы фильтров -Личный кабинет пользователя   Сайт должен быть легким в использовании   +Рекомендации ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать сайт/парсер на Phyton+Jango(Проект бюджетный)

    Требуется уверенный программист с знаниями и опытом Phyton+Jango  Изначально задача стоит создать полноценный сайт,но ввиду ограниченного бюджета(чтобы сайт не умер в забвении)принято решение  отталкиваться от парсера.Если у вас есть функционал из "коробки",это будет хорошим решением Сайт уже стоит ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать сайт на Jango+Phython

    $1000

    Сайт уже стоит на Wordpress,и возникает вопрос,доделывать его на WP или строить с 0 на другой csm. www.adrenalinemoney.com Требуется уверенный программист,которому под силу создать большой проект. +Использование необходимых фреймворков. Тематика проекта "беттинг"(без принятия ставок от пользователей) Подключить/написать скрипты,парсеры,грабберы Необходимо сделать сайт:адаптивный,кроссбраузерный,мультиязычный Внедрить: -Чат -Форум -Рейтинговую ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать проект на WP

    $500

    Сайт уже есть на Wordpress,но он не закончен,возникает вопрос,дорабатывать его на WP или сменить шаблон на более более подходящий для реализации.   . www.adrenalinemoney .com   Тематика проекта Гемблинг  Требуется уверенный программист,которому под силу реализовать большой проект.   примеры подобных проектов: https://www.rightcasino.com/casinos/reviews/sportingbet/ https://www.casinotopsonline.com Умение ...

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист на WP

    Необходимо создать спортивный сайт азартной тематики,уметь создавать обзоры,рейтинги,таблици. примеры сайтов по тематике [url=https://freecasinogames.net/casino/3dice-casino.html]https://freecasinogames.net/casino/3dice-casino.html[/url] [url=https://ratingbet.com/bonus/]https://ratingbet.com/bonus/[/url]

    WordPress
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется программист

    $350

    Всем Привет!Ищу специалиста,уверенно владеющего навыками программирования. Задача: создать обзорный сайт в виде блога. Сделать сайт на Laravel  Используя фреймворки Foundation или UIKit Пример сайта который необходимо создать [url=https://www.vip-bet.com/betting-odds/]https://www.vip-bet.com/betting-odds/[/url] Всем спасибо.

    Laravel
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Анимиривонный/флеш сайт под ключ

    Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина Это достаточно сложный сложный проект -Разработать. -Лицевую страницу -Флеш Анимацию обьектов лицевой сайта(6 обьектов(расположены к круговом порядке),при наведении приходят в движение) -Иконку сайта Подключение к сайту: тренслейт(английский) -Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани,скрилл) -Разработка ...

    WordPressXenForo
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание анимированных объектов на лицевой странице сайта

    требуется создать лицевую страницу сайта с  6-ю обьектами(обьекты нужно создать(примеры предоставим),при наведении на которых они приходили в движение обьекты(карты,рулетка,однорукий бандит итд) интересует: -цена за проект -сроки выполнения работ

    Анимация7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен сайт под ключ

    Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина Это достаточно сложный сложный проект -Разработать.Анимация обьектов лицевой сайта(6 обьектов,при наведении приходят в движение) Подключение к сайту: тренслейт(английский) -Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани,скрилл) -Оптимизация под мобильные устройства -Движок сайта(вопрос неопределён) -Форум Xenforo -Виджеты/информеры на ...

    XenForo
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад