Нужен сайт под ключ

Разработка сайта под ключ по проектированию и изготовлению пресс-форм металлообработке и инструментальному производству.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать спортивный сайт посвященный азарту с форумом -дизайн !+ возможностью присоединения, интернет магазина
Это достаточно сложный сложный проект
-Разработать.Анимация обьектов лицевой сайта(6 обьектов,при наведении приходят в движение)
Подключение к сайту:
тренслейт(английский)
-Платёжные системы(банк.карты,киви,вебмани,скрилл)
-Оптимизация под мобильные устройства
-Движок сайта(вопрос неопределён)
-Форум Xenforo
-Виджеты/информеры
на сайте:помимо основной темы+
разделы:
-музыка(возможность добавления,слушания музыки через сайт
-фильмы(просмотр фильмов(кинотека)
-игры(флеш игры)
Это часть того что планируется непосредственно на сайте
От себя гарантирую:
Оформление услуги через договор.
Выплата оговоренной суммы по факту выполнения работы
Условия договора Более детально обсудим с потенциальным исполнителем.Ищу профессионального программиста,для долгого сотрудничества,т.к. планируется разработка скрипта
В предложениях указывайте примеры работ,сроки выполнения и стоимость услуг
примерный результат который мы ждём от вас
http://www.twistanddrink.com/en_au/island/
Жду Ваших предложений!
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