Здравствуйте. Есть сайт http://pofundamenty.ru/ Нужно сделать дизайн под стиль тематики фундамента, чтобы получилось примерно так http://uteplimvse.ru/ но не 1 в 1. а с уникализированной стилистикой. т.е. делаем в соответствии с ТЗ, логотип, функционал и т.д. ТЗ прикрепил. Дизайны которые ...