Разработка сайта

Добрый день. Задача следующая: Создать сайт по продаже металлопроката, строительных, и сопутствующий материалов и услуг. НЕ интернет-магазин, но каталог с ценами на сайте присутствовать будет. Кроме того, прайс-лист нужно будет заточить таким образом, чтобы цены обновлялись автоматически исходя из стоимости, указанной на сайте szmetal.ru/ или ему подобных (цены на металлопрокат меняются раз в неделю или реже), но это подробнее при обсуждении заказа с кандидатом.

Примеры сайтов – ориентиров, которые нравятся и вообще схожи по предлагаемой продукции:

stalinvest.pro/

www.lsst.ru/

Различных страниц по дизайну будет скорее 3- 4(главная, внутренняя с каталогом для каждой позиции, новости-о нас-контакты). Также нужна удобная админка в которой можно беспрепятственно в дальнейшем самостоятельно добавлять любое количество страниц. Никакие автоматические платформы не подходят (джумала, вордпресс и прочее подобное).

Какая максимальная стоимость с учетом доработок и правок.