Создать сайт для турфирмы и авиаагентства

Все должно быть в меру. Стоимость должна быть реальная. Подчеркиваю что я не Бил Гейтс и бюджеты в 10 000 долларов должны быть сильно аргументированны и убить меня наповал своей креативностью. Нужно создать все с ноля. 100% предоплаты не будет!!!! Можем заключить официальный договор с моим предприятием.