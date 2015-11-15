Создать сайт для турфирмы и авиаагентства

Нужно сделать сайт на котором будет находиться два aкоин кошелькa. Криптовалюта Acoin: [url=http://acoinproject.org/index.html]http://acoinproject.org/index.html[/url] Взять Acoin кошелек можно здесь: [url=http://acoinproject.org/download.html]http://acoinproject.org/download.html[/url] Оплата за работу только после заливки сайта на хостинг и проверки в действии. Оплата в биткоинах. Опыт ...
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Все должно быть в меру. Стоимость должна быть реальная. Подчеркиваю что я не Бил Гейтс и бюджеты в 10 000 долларов должны быть сильно аргументированны и убить меня наповал своей креативностью. Нужно создать все с ноля. 100% предоплаты не будет!!!! Можем заключить официальный договор с моим предприятием.
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