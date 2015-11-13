Нужен лендинг маленького сайта завода, все очень просто и очень мало информации. Желательно сделать не дольше чем за день.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт по продаже нефтегазового оборудования.
Подробнее: с 1-го сайта взять ссылки-
"Оборудование для атомных станций", "Нефтехимическое
оборудование";
со 2-го сайта взять ссылки-"Емкостное
оборудование", "Теплообменное оборудование";
с 3-го сайта взять
ссылку "Продукция".
Взять вышеперечисленные ссылки со всем контентом
в них и представить на сайте, только в более другом исполнении, гармонично
сочетающимся с дизайном сайта. Сайт должен быть крутым, в плане визуальном, с
какими-нибудь объемными картинками или вращающимся стеклянным кубом и т.п. на
главной странице. Ни каких там движков и супер программ писать не нужно.
ссылки на сайты информацию с которых надо взять
1) http://www.zenit-himmash.ru/production/petrochemical/
2) http://ptimash.ru/ptimash/proizvodstvo/emkost/
3) http://www.himmash.net/topic/prices
Сколько это будет стоить?
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