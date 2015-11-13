Необходимо сделать сайт по продаже нефтегазового оборудования.

Подробнее: с 1-го сайта взять ссылки-

"Оборудование для атомных станций", "Нефтехимическое

оборудование";

со 2-го сайта взять ссылки-"Емкостное

оборудование", "Теплообменное оборудование";

с 3-го сайта взять

ссылку "Продукция".

Взять вышеперечисленные ссылки со всем контентом

в них и представить на сайте, только в более другом исполнении, гармонично

сочетающимся с дизайном сайта. Сайт должен быть крутым, в плане визуальном, с

какими-нибудь объемными картинками или вращающимся стеклянным кубом и т.п. на

главной странице. Ни каких там движков и супер программ писать не нужно.

ссылки на сайты информацию с которых надо взять

1) http://www.zenit-himmash.ru/production/petrochemical/

2) http://ptimash.ru/ptimash/proizvodstvo/emkost/

3) http://www.himmash.net/topic/prices

Сколько это будет стоить?