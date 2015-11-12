Сайт каталог развлечений города

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок185 просмотров
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Нужен сайт с почти аналогичным функционалом как у этих каталогов

kazan.zoon.ru/night_clubs/

www.yell.ru/kazan/top/kluby/

ru.foursquare.com/explore?cat=drinks&mode=url&near=%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&nearGeoId=-1692309452

Главная со структурой - ночные клубы, рестораны и т.д.

Каталог - допустим ночных клубов как в примере выше с картой, заведениями слева по рейтингу, текстом и подкатегориями. Добавить заведение или стать владельцем имеющегося, Понятная кнопка добавить заведение в каталоге, с простой формой.. В каталоге должны быть подразделы, допустим ночные клубы делятся еще на 20 подкатегорий, но карточка организации должна относится только к главной категории, хотя сама организация может быть во всех 20.

Нужна перелинковка со всех этих 20 подразделов, можно не на все 20, а частями равномерно.

Карточка организации тоже как из примеров лого, фото, карта и т.д. Отзывы. 

Должна быть возможность зарегистрироваться чтобы оставить отзыв (в том числе через все соцсети в ру сегменте).

Иконки с возможностью выбрать тип заведения как тут http://www.yell.ru/kazan/com/arena_1655401/ стрип, вайфай и т.д. вообще у ела 

Хлебные крошки Сайт - категория - заведение с ссылками и оформлением по схема орг. Соц кнопки вк, фейсб, тв, жж - поделиться как тут 

Отдельно статьи по теме вроде http://www.yell.ru/guide/832559/lucsie-teatry-rossii_265/ создать категорию для этого.

Должен быть функционал поднятия заведений за плату и чтобы наши 3 организации везде тоже висели в топе, например как спейсмоскоу в yell. 

Движок нужен отказоустойчивый, посещаемость планируется 1000-2000 в день. Наверное лучше битрикс. Я люблю joomla, но там не будет наверное всего функционала и он не отказоустойчивый.

Движок и каталог обязательно должны поддерживать все фишки seo (чпу транслитом примерно как у zoon, дескрипшн, кейворд, тайтл и рел каноникал для каждой страницы!)  

Дизайн простой, нравится как у http://www.yell.ru/kazan/ но копировать не стоит разумеется. Эти 3 сайта все одинаковые, но отличия и в дизайне и в функционале есть.

Дизайн и верстка адаптивные (под мобильные)  

Верстка 

- Валидная (без ошибок тут validator.w3.org/ )   

- Кросбраузерная (IE8+, Chrome, Firefox, Opera, Safari, android, ios)     

- Адаптивная под смартфоны и планшеты (метка для мобильных в Google, проверка тут https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ )  

- Максимально чистый код     

8 лет назад
Artorius
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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