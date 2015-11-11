Кулинарный промосайт

Требуется создать промосайт для производителя продуктов питания:

Промо будет проходить по схеме:

купи нашу приправу,

приготовь блюдо,

размести его фото и рецепт на ПРОМОсайте,

собирай лайки

и участвуй в розыгрыше ценных призов.

Необходимо создать промосайт, в котором будут:

главная страница

страница регистрации

личный кабинет с возможность загрузить фото блюда и оставить рецепт в виде текста

страница с со всеми загруженными "блюдами"

кнопка голосования под фото и рецептом + отображение текущего числа голосов

подвязка лайков из соцсетей (ВК, ОК, ФейсБук)

страница "правила и условия проведения акции"

страница новости, где будут публиковаться имена победителей

возможно что-то еще, не критичное ;)

Жду от Вас цену и сроки,

можно указывать цену только за программирование (дизайн мы сами разработаем),

можно за дизайн плюс программирование

с уважением, Андрей