Кулинарный промосайт

Требуется создание сайта для мясоперерабатывающей компании под ключ, дизайн логотипа и верстка страниц, каталог товаров ( до 50 наименований), корпоративная почта ( 6-7 ящиков), создание яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на нашем хостинге. срок исполнения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать промосайт для производителя продуктов питания:
Промо будет проходить по схеме:
купи нашу приправу,
приготовь блюдо,
размести его фото и рецепт на ПРОМОсайте,
собирай лайки
и участвуй в розыгрыше ценных призов.
Необходимо создать промосайт, в котором будут:
главная страница
страница регистрации
личный кабинет с возможность загрузить фото блюда и оставить рецепт в виде текста
страница с со всеми загруженными "блюдами"
кнопка голосования под фото и рецептом + отображение текущего числа голосов
подвязка лайков из соцсетей (ВК, ОК, ФейсБук)
страница "правила и условия проведения акции"
страница новости, где будут публиковаться имена победителей
возможно что-то еще, не критичное ;)
Жду от Вас цену и сроки,
можно указывать цену только за программирование (дизайн мы сами разработаем),
можно за дизайн плюс программирование
с уважением, Андрей
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