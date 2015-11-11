Создание сайта под ключ

Добрый день, необходимо создать лендинг для ремонтно-строительной фирмы (ремонт квартир). Текстовый контент и структура уже есть. Необходимо это все оформить, подобрав при этом необходимые материалы. Структура примерно такая: 1. Шапка с формой захвата 2. Блок сравнения "как у всех" ...