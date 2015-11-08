Создание сайта для бильярдных турниров

Провожу турниры по бильярду для своей компании. Есть база проведенных турниров в Эксель за прошлое время. Хочу создать сайт нашей компании для проведения различных турниров по бильярду, шахматам, покеру и другим видам спорта и отображения статистики по игрокам и по турнирам.

Пример отображения турнира на сайте

Хотелось бы рассмотреть готовое решение или шаблон с удобной и информативной CMS.

Наполнять буду самостоятельно.