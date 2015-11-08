Создание сайта для бильярдных турниров

Требуется изготовить Сайт наподобие ИНТЕРНЕТ-РАДИО, с небольшими доработками. Ничего сложного. Подробности при личном разговоре или переписке. В дальнейшем возможно его ведение и продвижение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Провожу турниры по бильярду для своей компании. Есть база проведенных турниров в Эксель за прошлое время. Хочу создать сайт нашей компании для проведения различных турниров по бильярду, шахматам, покеру и другим видам спорта и отображения статистики по игрокам и по турнирам.
Пример отображения турнира на сайте
Хотелось бы рассмотреть готовое решение или шаблон с удобной и информативной CMS.
Наполнять буду самостоятельно.
- Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $93
Здравствуйте, необходимо создать дизайн Landing Page, бюджет 6 т.р. [b]по техническому заданию:[/b] Мокап доступен по ссылке https://vk.com/doc15921713_437014918?hash=fb5ea5b50a073ac30e&dl=e711e28847ab523b0f + будет мокап в psd с фото и доп материалами Дизайн по уровню не хуже чем leto-samara.ru Так же есть постоянные заказы на дизайн ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
Ищу Фрилансера для создания сайта Сайт не сложный - каталог ссылок по странам и категориям, у каждой ссылки есть страна категория Лого ссылки (иконка) LINK Текст (при навидение мышки - всплывающая подсказка) счетчик нажатий счетчик "лайков" дисплей данных в таблице (табличный дезайн) под каждую ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать копию вот этого сайта http://www.seintex.ru/ Копию нужно сделать в любой из систем cms joomla или Opencart . А так же написать сколько по срокам и цену !Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $150
Необходимо создать сайт на WordPress с аналагичной тематикой и похожим дизайном - http://cos30.ru/eP7_uСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт8 лет назад
Ребята, в принципе,нужен не сам сайт а модуль, который разыгрывает предметы или скрипт такого проекта. Откликайтесь те, кто имел опыт с подобными вещами и может довести работу до ума. Но рассмотрю вариант создания сайта с нуля, в ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать сайт вот такого функционала все оставить как тут http://www.sokruz.ru/ только товары контакты итд заменить интересует стоимость и срокиСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать верстку и сайт, макеты в приложении(JPG, т.к. PSD достаточно объемные), ТЗ нет, но будет краткое описание каждой страницы и того, что должно получиться. В данный момент сайт работает на MODx, можно переделать шаблон ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Создать и наполнить сайт аналогичным образом - http://qps.ru/j2Jgb или http://eb.by/qUd3Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $160
Имеется полностью прорисованный дизайн сайта в фотошопе (все в слоях). Необходимо его качественно сверстать, что б все быстро и хорошо работало. Суть сайта: На сайте находится информация о 5 квартирах (в дальнейшем еще парочка добавится). Главная задача сайта - ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад