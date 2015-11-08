Разработка веб-сайта - "каталог ссылок по странам"

Ищу Фрилансера для создания сайта

Сайт не сложный - каталог ссылок по странам и категориям, у каждой ссылки есть

страна

категория

Лого ссылки (иконка)

LINK

Текст (при навидение мышки - всплывающая подсказка)

счетчик нажатий

счетчик "лайков"

дисплей данных в таблице (табличный дезайн) под каждую страну

с фильтром категорий (опция сортинга по кликам,по лайкам)

удобная админ панель для управления данными (не нужен крутой дизай админки главное функциональность) с возможностью держать отдельных админов под странну (админка на русском и англисском или только на англисском - взависимости от цены)

возможность перехода на другой язык (упрощенный вариант - можно обсудить опции)

дезайн респонсивный простой

пробный вариант сайта (не функционирующий) www.grupim.com

ТЗ прикреплен

Гибкие сроки исполнения

Сервер и домейн уже есть

--------- проект не сложный поэтому фрилансера мы выберим по

1. цене

2. портфолио работ - обязательно (буду рад работать с новичками но чтоб хоть один сайт был в портфолио)