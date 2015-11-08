Разработка веб-сайта - "каталог ссылок по странам"

Требуется изготовить Сайт наподобие ИНТЕРНЕТ-РАДИО, с небольшими доработками. Ничего сложного. Подробности при личном разговоре или переписке. В дальнейшем возможно его ведение и продвижение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу Фрилансера для создания сайта
Сайт не сложный - каталог ссылок по странам и категориям, у каждой ссылки есть
страна
категория
Лого ссылки (иконка)
LINK
Текст (при навидение мышки - всплывающая подсказка)
счетчик нажатий
счетчик "лайков"
дисплей данных в таблице (табличный дезайн) под каждую страну
с фильтром категорий (опция сортинга по кликам,по лайкам)
удобная админ панель для управления данными (не нужен крутой дизай админки главное функциональность) с возможностью держать отдельных админов под странну (админка на русском и англисском или только на англисском - взависимости от цены)
возможность перехода на другой язык (упрощенный вариант - можно обсудить опции)
дезайн респонсивный простой
пробный вариант сайта (не функционирующий) www.grupim.com
ТЗ прикреплен
Гибкие сроки исполнения
Сервер и домейн уже есть
--------- проект не сложный поэтому фрилансера мы выберим по
1. цене
2. портфолио работ - обязательно (буду рад работать с новичками но чтоб хоть один сайт был в портфолио)
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