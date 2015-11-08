Нужно создать/доработать сайт

Требуется изготовить Сайт наподобие ИНТЕРНЕТ-РАДИО, с небольшими доработками. Ничего сложного. Подробности при личном разговоре или переписке. В дальнейшем возможно его ведение и продвижение.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ребята, в принципе,нужен не сам сайт а модуль, который разыгрывает предметы или скрипт такого
проекта. Откликайтесь те, кто имел опыт с подобными вещами и может довести
работу до ума. Но рассмотрю вариант создания сайта с нуля, в общем все
варианты. И посмотрите сам сайт
https://cslol.ru/ перед подачей
заявок. Спасибо!
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