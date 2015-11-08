Дизайн Landing Page

$93
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок181 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, необходимо создать дизайн Landing Page, бюджет 6 т.р.

по техническому заданию:

Мокап доступен по ссылке https://vk.com/doc15921713_437014918?hash=fb5ea5b50a073ac30e&dl=e711e28847ab523b0f

+ будет мокап в psd с фото и доп материалами

Дизайн по уровню не хуже чем leto-samara.ru

Так же есть постоянные заказы на дизайн почти каждый день. Ищем дизайнеров на постоянную удаленную работу.

Я на этой бирже человек новый, отзывы здесь https://freelance.ru/reviews/iljatka/

Условия для дизайнеров: 

По дизайн макетам: 

Все элементы выравниваются по пиксельной сетке 

Все блоки и элементы разложены по папкам 

Все ховеры есть в отдельных папках 

Все всплывающие окна + окна благодарности отрисованы 

По правкам 

3 раунда правок в процессе или по завершению дизайна 

По связи 

Связь голосом через skype (для быстрых правок + для конкретики ТЗ) 

Связь по электронной почте 

Связь в VK/Facebook по возможности 

В дни заказа находится он-лайн и не пропадать 

По оплате: 

Возможна предоплата за несколько первых проектов 

В дальшейшем работа по постоплате в день сдачи Вашей работы 

Способы оплаты: Карта Сбербанка, Яндекс Деньги 

8 лет назад
iljatka
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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