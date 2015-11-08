Здравствуйте, необходимо создать дизайн Landing Page, бюджет 6 т.р.

по техническому заданию:

Мокап доступен по ссылке https://vk.com/doc15921713_437014918?hash=fb5ea5b50a073ac30e&dl=e711e28847ab523b0f

+ будет мокап в psd с фото и доп материалами

Дизайн по уровню не хуже чем leto-samara.ru

Так же есть постоянные заказы на дизайн почти каждый день. Ищем дизайнеров на постоянную удаленную работу.

Я на этой бирже человек новый, отзывы здесь https://freelance.ru/reviews/iljatka/

Условия для дизайнеров:

По дизайн макетам:

Все элементы выравниваются по пиксельной сетке

Все блоки и элементы разложены по папкам

Все ховеры есть в отдельных папках

Все всплывающие окна + окна благодарности отрисованы

По правкам

3 раунда правок в процессе или по завершению дизайна

По связи

Связь голосом через skype (для быстрых правок + для конкретики ТЗ)

Связь по электронной почте

Связь в VK/Facebook по возможности

В дни заказа находится он-лайн и не пропадать

По оплате:

Возможна предоплата за несколько первых проектов

В дальшейшем работа по постоплате в день сдачи Вашей работы

Способы оплаты: Карта Сбербанка, Яндекс Деньги