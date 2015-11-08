Создание сайта-визитки фирмы

$15
Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок236 просмотров
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Нужно создать сайт-визитку фирмы.

Краткое тз:

1) 4-5 стр.

2) индивидуальный дизайн,

3) регистрация домена и добавление на сервер хостинга,

4) добавление счетчика на сайт,

5) добавление сайта в несколько бесплатных каталогов.

Цена - 1000 рублей. Расходы на домен и хостинг в данную сумму не входят и оплачиваю отдельно.

Интересует долговременное сотрудничество, т.к. ежемесячно будет 50-150 таких заказов.

Более подробно отвечу тут, в лс и на почте.

8 лет назад
niksmir
49 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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