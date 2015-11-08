Дубликат сайта с системой управления

Ребята, в принципе,нужен не сам сайт а модуль, который разыгрывает предметы или скрипт такого проекта. Откликайтесь те, кто имел опыт с подобными вещами и может довести работу до ума. Но рассмотрю вариант создания сайта с нуля, в ...