Создать сайт мини-кафе

Требуется создать сайт о мини-кафе, ориентированном на доставку суши.

Сайт включает в себя меню-каталог с фото и описанием продукции и пару страниц о самом заведении, корзину.

Требуется наличие удобных уведомлений о поступившем заказе.

Будет удобно, если подробное описание будет открываться в модальном окне.

Желательно наличие в каталоге фильтра по ингридиентам ("с угрем", "с лососем", "с тунцом", "с угрем"+"с лососем"), массе, калорийности, цене.

Приветствуется наличие мобильной версии.

Фото, тексты и другие материалы предоставим.

Приятный, оригинальный дизайн и креативный подход приветствуется.

Примеры сайтов, на что должно быть похоже:

http://www.sushi-profi.ru/menu/rolly/

http://www.sushihouse.by

http://sushi2.sozdavatel.ru

Последний - шаблон для CMS "1С: Битрикс". Его, кстати, можно взять за основу и допилить.