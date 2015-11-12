Сделать сайт по на Вордпресс по ТЗ

$54
Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок161 просмотр
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Нужен разработчик сайтов - дизайнер для изготовления сайта на Вордпресс.

Цена вопроса - 3500 рублей.

ТЗ кандидатам на электронную почту.

Если хорошо сработаемся, есть возможность дальнейшего сотрудничества.

8 лет назад
Australia_web
Александра 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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