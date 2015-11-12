Сделать сайт по на Вордпресс по ТЗ

Можно модикс и пр каталожные админки, но НЕ джумла и ворд пресс это однозначно. Прилагаю главную, она уже утверждена, в таком стиле внутренние сделать, бюджет очень ограничен, так как изначально хотели шаблон за основу был взять вот ...