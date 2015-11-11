Создание сайта "под ключ" агентства по трудоустройству, начиная с ТЗ

Сайты «под ключ»Закрыт18 заявок176 просмотров
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Разработка, дизайн, верстка страниц, индексация в поисковых системах, размещение на хостинге, корпоративная почта, продвижение и раскрутка.   

Сайт типа http://eurabota.com с привязкой к конкретному агентству.

У сайта две версии – десктопная и мобильная. Вёрсткавыполнена сразу для двух этих версий.Сайт будет многоязычный. Во время старта – будет англ, и русский. На главной странице – долженбыть переключатель языка. С учётом, что в будущем может быть 7-10 языков. 

8 лет назад
asz017
62 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
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