Создание сайта "под ключ" агентства по трудоустройству, начиная с ТЗ

Разработка, дизайн, верстка страниц, индексация в поисковых системах, размещение на хостинге, корпоративная почта, продвижение и раскрутка.

Сайт типа http://eurabota.com с привязкой к конкретному агентству.

У сайта две версии – десктопная и мобильная. Вёрсткавыполнена сразу для двух этих версий.Сайт будет многоязычный. Во время старта – будет англ, и русский. На главной странице – долженбыть переключатель языка. С учётом, что в будущем может быть 7-10 языков.