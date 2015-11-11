Сайт каталог на юми желательно

Можно модикс и пр каталожные админки, но НЕ джумла и ворд пресс это однозначно.

Прилагаю главную, она уже утверждена, в таком стиле внутренние сделать, бюджет очень ограничен, так как изначально хотели шаблон

за основу был взять вот этот http://prestazilla.com/demo/onlinesale1.6/en/

Внутри его можно делать по обарзу и подобию, ВАЖНО – сегодня к вечеру уже что-то показать руководству, что работа идет, так как много времени потеряно с фрилансером который не стал браться в итоге за работу.

В общем готова выслушать все предложения, в рамках бюджета 5000-7000 р.

по предоплате с исполнителем с которым ранее не работали не сотрудничаем, но поэтапно готовы оплачивать, работа на нашем хостинг, и просьба не ставить копирайт на сайте

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ БЮДЖЕТОМ НЕ ПИШИТЕ, И НЕ НАДО АВТООТПИСОК ЗДЕСЬ ОСТАВЛЯТЬ, ЭТО КРАЙНЕ НЕУДОБНО СРЕДИ КУЧИ НЕПОНЯТНО ЧЕГО ИСКАТЬ ТЕХ, КТО ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ