Сайт каталог на юми желательно

Требуется создание сайта для мясоперерабатывающей компании под ключ, дизайн логотипа и верстка страниц, каталог товаров ( до 50 наименований), корпоративная почта ( 6-7 ящиков), создание яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на нашем хостинге. срок исполнения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Можно модикс и пр каталожные админки, но НЕ джумла и ворд пресс это однозначно.
Прилагаю главную, она уже утверждена, в таком стиле внутренние сделать, бюджет очень ограничен, так как изначально хотели шаблон
за основу был взять вот этот http://prestazilla.com/demo/onlinesale1.6/en/
Внутри его можно делать по обарзу и подобию, ВАЖНО – сегодня к вечеру уже что-то показать руководству, что работа идет, так как много времени потеряно с фрилансером который не стал браться в итоге за работу.
В общем готова выслушать все предложения, в рамках бюджета 5000-7000 р.
по предоплате с исполнителем с которым ранее не работали не сотрудничаем, но поэтапно готовы оплачивать, работа на нашем хостинг, и просьба не ставить копирайт на сайте
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ БЮДЖЕТОМ НЕ ПИШИТЕ, И НЕ НАДО АВТООТПИСОК ЗДЕСЬ ОСТАВЛЯТЬ, ЭТО КРАЙНЕ НЕУДОБНО СРЕДИ КУЧИ НЕПОНЯТНО ЧЕГО ИСКАТЬ ТЕХ, КТО ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ
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