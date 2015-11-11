Сайт каталог на юми желательно

Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки148 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Можно модикс и пр каталожные админки, но НЕ джумла и ворд пресс это однозначно.  

Прилагаю главную, она уже утверждена, в таком стиле внутренние сделать, бюджет очень ограничен, так как изначально хотели шаблон  

за основу был взять вот этот  http://prestazilla.com/demo/onlinesale1.6/en/

Внутри его можно делать по обарзу и подобию, ВАЖНО – сегодня к вечеру уже что-то показать руководству, что работа идет, так как много времени потеряно с фрилансером который не стал браться в итоге за работу.  

В общем готова выслушать все предложения, в рамках бюджета 5000-7000 р.  

по предоплате с исполнителем с которым ранее не работали не сотрудничаем, но поэтапно готовы оплачивать, работа на нашем хостинг, и просьба не ставить копирайт на сайте

ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ БЮДЖЕТОМ НЕ ПИШИТЕ, И НЕ НАДО АВТООТПИСОК ЗДЕСЬ ОСТАВЛЯТЬ, ЭТО КРАЙНЕ НЕУДОБНО СРЕДИ КУЧИ НЕПОНЯТНО ЧЕГО ИСКАТЬ ТЕХ, КТО ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ

8 лет назад
trend
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
82 отзыва(-1)
  • Похожие заказы

  • Создание сайта под ключ

    $150

    Требуется создание сайта для мясоперерабатывающей компании под ключ, дизайн логотипа и верстка страниц, каталог товаров ( до 50 наименований), корпоративная почта ( 6-7 ящиков), создание яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на нашем хостинге. срок исполнения ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта "под ключ" агентства по трудоустройству, начиная с ТЗ

    Разработка, дизайн, верстка страниц, индексация в поисковых системах, размещение на хостинге, корпоративная почта, продвижение и раскрутка.    Сайт типа [b]http://eurabota.com[/b] с привязкой к конкретному агентству. У сайта две версии – десктопная и мобильная. Вёрсткавыполнена сразу для двух этих версий.Сайт ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Кулинарный промосайт

    Требуется создать промосайт для производителя продуктов питания: Промо будет проходить по схеме: купи нашу приправу, приготовь блюдо, размести его фото и рецепт на ПРОМОсайте, собирай лайки   и участвуй в розыгрыше ценных призов. Необходимо создать промосайт, в котором будут: главная ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется сделать сайт

    Сайт с нуля, нужен исполнитель на весь комплекс работ, тематика - психологические семинары и тренинги, на вордпресс, рассмотрю ваше предложение только при наличии портфолио

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта на битриксе

    Небольшой несложный корпоративный сайт на шаблоне, функционал: - страницы с описанием исследований - формы обратной связи - поиск - выгрузка на сайт данных из базы данных на mySql.

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание лендинга для отделочной компании (ремонт квартир)

    Добрый день, необходимо создать лендинг для ремонтно-строительной фирмы (ремонт квартир). Текстовый контент и структура уже есть. Необходимо это все оформить, подобрав при этом необходимые материалы. Структура примерно такая: 1. Шапка с формой захвата 2. Блок сравнения "как у всех" ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад