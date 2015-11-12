Создание интернет-магазина

Требуется создание сайта для мясоперерабатывающей компании под ключ, дизайн логотипа и верстка страниц, каталог товаров ( до 50 наименований), корпоративная почта ( 6-7 ящиков), создание яндекс метрики, индексация в поисковых системах, размещение на нашем хостинге. срок исполнения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Необходимо разработать интернет-магазин верхней одежды . У пользователя должна быть возможность управлять сайтом и его содержимым через удобный интерфейс и без каких либо специальных навыков.
Сайт должен работать без подтормаживаний. Бюджет ограничен.
Прошу сообщить:
1.Стоимость;
2.Платформу, на которой планируете реализовать;
3. Ссылку на пример работ.
Магазин должен корректно работать с различными мобильными платформами на разных ОС.
Сайт должен состоять из:
Главная страница:
Главная/ Каталог / Акции / Доставка и оплата / О нас / Контакты
"Главная" (возвращение на главную страницу);
"Каталог" делится на подкатегории (с возможностью добавления и удаления под категорий):
Все товары (включают в себя н/у под категории: дубленки, жилетки, шубы, изделия из кожи);
Дубленки;
Жилетки;
Шубы;
Изделия из кожи.
В каждой подкатегории необходима кнопка фильтр товаров:
цвет/капюшон/застежка/длина/сбросить фильтр
Создание кнопок на главной странице:
Написать письмо (отправка письма на указываемый в контактах эл. адрес);
Избранное (возможность добавления выбранного товара в эту категорию);
Корзина (отправка заказа на электронную почту);
Поиск товара по артикулу (модели);
Необходимо на главной странице указать текст-описание магазина/продукции;
Внизу главной страницы: Мы в с соц.сетях.
Создание широкоформатной фото-полосы на главной странице.
Интерфейс товара в категориях Каталог / Акции:
- рамка под фото прямоугольной фото;
- необходима возможность загружать фото высокого качества с возможность увеличения при кликании на фото;
- возможность добавления нескольких фото по одному товару;
- информация о наличии: есть в наличии (возможность администратору изменять информацию по наличию товара);
- цена товара на сайте отображена не будет (в графе цена: "Цену уточняйте у менеджера", с возможностью указания
цены при необходимости);
- название товара;
- текстовое описание товара (также цвет/капюшон/застежка/длина для отображения в фильтре товаров);
- отображение артикула (модели) товара (для возможности поиска товара по артикулу в поиске);
- отображение размера товара (возможность администратору изменять информацию по наличию размера товара);
- кнопка таблица размеров товаров (отображение размерной сетки товаров - одна и та же информация для всех товаров);
- кнопка в корзину;
- кнопка в избранное;
- отображение информации "просмотренные товары".
"Контакты":
- возможность "просмотреть на карте" месторасположения магазина.
Пример для наглядности как должен выглядеть сайт http://kyrtkirivaldi.ru/
Также интересует стоимость создания электронного адреса схожего с названием домена,
возможность отслеживания посещаемости сайта.
После создания сайта интересует продвижение сайта в поисковых системах и стоимость продвижения.
Спасибо.
С ув.,
Дмитрий.
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