Создание интернет-магазина

Добрый день! Необходимо разработать интернет-магазин верхней одежды . У пользователя должна быть возможность управлять сайтом и его содержимым через удобный интерфейс и без каких либо специальных навыков.

Сайт должен работать без подтормаживаний. Бюджет ограничен.

Прошу сообщить:

1.Стоимость;

2.Платформу, на которой планируете реализовать;

3. Ссылку на пример работ.

Магазин должен корректно работать с различными мобильными платформами на разных ОС.

Сайт должен состоять из:

Главная страница:

Главная/ Каталог / Акции / Доставка и оплата / О нас / Контакты

"Главная" (возвращение на главную страницу);

"Каталог" делится на подкатегории (с возможностью добавления и удаления под категорий):

Все товары (включают в себя н/у под категории: дубленки, жилетки, шубы, изделия из кожи);

Дубленки;

Жилетки;

Шубы;

Изделия из кожи.

В каждой подкатегории необходима кнопка фильтр товаров:

цвет/капюшон/застежка/длина/сбросить фильтр

Создание кнопок на главной странице:

Написать письмо (отправка письма на указываемый в контактах эл. адрес);

Избранное (возможность добавления выбранного товара в эту категорию);

Корзина (отправка заказа на электронную почту);

Поиск товара по артикулу (модели);

Необходимо на главной странице указать текст-описание магазина/продукции;

Внизу главной страницы: Мы в с соц.сетях.

Создание широкоформатной фото-полосы на главной странице.

Интерфейс товара в категориях Каталог / Акции:

- рамка под фото прямоугольной фото;

- необходима возможность загружать фото высокого качества с возможность увеличения при кликании на фото;

- возможность добавления нескольких фото по одному товару;

- информация о наличии: есть в наличии (возможность администратору изменять информацию по наличию товара);

- цена товара на сайте отображена не будет (в графе цена: "Цену уточняйте у менеджера", с возможностью указания

цены при необходимости);

- название товара;

- текстовое описание товара (также цвет/капюшон/застежка/длина для отображения в фильтре товаров);

- отображение артикула (модели) товара (для возможности поиска товара по артикулу в поиске);

- отображение размера товара (возможность администратору изменять информацию по наличию размера товара);

- кнопка таблица размеров товаров (отображение размерной сетки товаров - одна и та же информация для всех товаров);

- кнопка в корзину;

- кнопка в избранное;

- отображение информации "просмотренные товары".

"Контакты":

- возможность "просмотреть на карте" месторасположения магазина.

Пример для наглядности как должен выглядеть сайт http://kyrtkirivaldi.ru/

Также интересует стоимость создания электронного адреса схожего с названием домена,

возможность отслеживания посещаемости сайта.

После создания сайта интересует продвижение сайта в поисковых системах и стоимость продвижения.

Спасибо.

С ув.,

Дмитрий.

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